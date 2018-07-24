Принимаемые полицией меры по борьбе с кражами в Казахстане сегодня недостаточны — МВД

Астана. 24 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. Принимаемые полицией меры по борьбе с кражами в Казахстане сегодня недостаточны, сообщил вице-министр внутренних дел РК Рашид Жакупов.

«Наверное, те меры, которые нами сегодня принимаются или департамента внутренних дел г. Алматы, они на сегодня недостаточны или не соответствуют предъявляемым требованиям. Но могу одно сказать, что полиция и Алматы, и МВД в целом сделает все для того, чтобы в будущем, я думаю, уровень преступности в Казахстане снижался», — сказал Р. Жакупов на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что в РК была принята программа по противодействию краж чужого имущества.

«Весь спектр: и кражи автотранспорта, и скотокрадство, и другого — это все входит в эту программу. МВД целенаправленно занимается этой работой. Это не потому, что произошла трагедия в Алматы, и мы сейчас обнажили эту проблему. Мы этим вопросом — борьбой с кражами и так далее — занимаемся на постоянной основе во взаимодействии с другими госорганами и общественными объединениями. Подвижки есть», — уточнил вице-министр.

«Говорить о достаточности — недостаточности этих мер — это вопрос, да. Но я считаю, что, когда мы выполним свои разработанные программы, направленные в первую очередь на профилактику этих явлений, то мы достигнет существенного результата в этом вопросе», — добавил спикер.

В то же время Р. Жакупов полагает, что не стоит давать такую оценку Алматы, как бандитский или жестокий город.

«Касательно того, что Алматы стал бандитским или жестоким городом — я бы не стал давать такую оценку, поскольку в целом тенденция криминогенной ситуации, как в Алматы, так и по стране, идет к снижению. (…) Усиление по всем направлениям деятельности, конечно, в целом, я думаю, будет способствовать тому, что там (в Алматы — КазТАГ) эта преступность или тенденция снижения уровня преступности в Алматы тоже имела место быть», — указал он.

Также представитель МВД заметил, что к борьбе с преступностью нужно подходить комплексно с другими госорганами.

«Наверное, чтобы оценить ту или иную ситуацию, надо говорить об этом в комплексе. По ситуации по Алматы — я вам честно сказал, что МВД действительно озабочено несколькими, будем говорить, показателями работы по раскрытию в том числе и краж в Алматы. Поэтому и департаментом внутренних дел на постоянной основе принимаются меры. И сейчас мы дополнительно изучим вопрос, какую помощь алматинскому гарнизону надо оказать в этом вопросе. И, я думаю, что в комплексе эти меры позволят нам усилить даже по такому узкому направлению. Но секрета нет, Алматы — это крупнейший город в РК, понимаете, что население не только это постоянно проживающие алматинцы, это еще и мигрирующее население. Это не может не сказываться на криминогенной ситуации», — заключил Р. Жакупов.