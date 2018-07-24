Назарбаев поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Астана. 24 июля. КазТАГ – Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев переговорил по телефону с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба главы государства.

«Н.Назарбаев поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения. Президент Казахстана пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Лидеры с удовлетворением отметили поступательное развитие двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также расширение кооперационных связей в Центральной Азии.