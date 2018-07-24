ФИФА назвала лучших футболистов года

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Международная федерация футбола (ФИФА) представила имена 10 претендентов на звание футболиста года, сообщает lenta.ru.

«В список номинантов попали: Криштиану Роналду (Португалия), Кевин Де Брейне (Бельгия), Антуан Гризманн (Франция), Эден Азар (Бельгия), Гарри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Лука Модрич (Хорватия), Мохамед Салах (Египет), Рафаэл Варан (Франция)», — говорится в сообщении.

Поясняется, что игроки подбирались с учетом их выступлений за период с 3 июля 2017 года по 15 июля 2018 года.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.

Ранее ФИФА определилась с десяткой лучших футбольных тренеров. В число номинантов попал и российский специалист Станислав Черчесов.