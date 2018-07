На Букеровскую премию впервые в истории номинировали комикс

Алматы. 24 июля. КазТАГ – На соискание Букеровской премии — награды за лучшую книгу на английском языке — впервые номинировали комикс: в лонг-лист попала графическая новелла «Сабрина» Ника Дрнасо, пишет РБК.

«Графическая новелла Н. Дрнасо об исчезновении девушки поборется за приз 50 тыс. фунтов стерлингов ($65,65 тыс. — КазТАГ). Комикс, уверены организаторы награды, «делает то, что должна делать хорошая художественная литература», — приводится информация The Guardian.

Как отмечается, в романе через призму вышедших в течение суток после исчезновения девушки новостей рассказывается о переживаниях прочитавших эти заметки людей.

Организаторы премии в этом году, как указывает The Guardian, предпочли работу Дрнасо романам многих бывших лауреатов Букера, в том числе книгам Пэта Баркера, Джулиана Барнса и Алана Холлингхерста.​

«Графический роман (…) все чаще оказывается в первом ряду в центре с точки зрения повествования, и мы чувствовали, что («Сабрина») делает то, что должна делать хорошая художественная литература», — поделилась впечатлениями от книги одна из судей премии, британская писательница Вэл Макдермид.

Также в лонг-лист самой престижной литературной награды Великобритании, как отмечает издание, попали роман «Щелчок» (Snap) Белинды Бауэр, дебютные работы писателей Софи Макинтош («Лечение водой», The Water Cure) и Гая Гунаратне («В нашем безумном и яростном городе», In Our Mad and Furious City). Помимо них в списке оказались Майкл Ондатже с произведением Warlight (в лонг-листе награды в 2018 году он является единственным писателем, который уже получал Букер) и обладатель Пулитцеровской премии Ричард Пауэрс (The Overstory).​

С 2005 года вручается также международная Букеровская премия — она присуждается иностранным романам, переведенным на английский язык. В этом году ее присудили польской писательнице Ольге Токарчук.