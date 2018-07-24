Информация в соцсетях, что полиция взяла не тех убийц Тена не соответствует действительности – МВД

Астана. 24 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. Информация в соцсетях, что полиция взяла не тех убийц фигуриста Дениса Тена не соответствует действительности, сообщил заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов.

«Мы понимаем, и я честно скажу, мы читаем комментарии в социальных сетях и в СМИ. Хочу сразу сказать, что те сведения, которые распространяются о том, что полиция схватила первых попавшихся, она не соответствует реальной действительности. Установлены действительные лица, которые совершили данное преступление», — сказал Р.Жакупов на брифинге во вторник.

По его словам, МВД располагает неопровержимыми доказательствами их причастности к данному преступлению, «понимая, что вывод о виновности лица – это прерогатива суда и мера наказания».

«Я думаю, что мы представим суду достаточно убедительные доказательства того, что именно истинные виновные в совершении этого преступления установлены», — пояснил он.

«Мы понимаем, что сегодня внимание СМИ и общественности привлечено к совершенному резонансному преступлению в Алматы. С действующим законодательством хочу проинформировать о состоянии на сегодняшнее число. В настоящее время лица, совершившие данное преступление, установлены и задержаны. В настоящее время по делу создана следственно-оперативная группа, уголовное дело принято к производству следственным департаментом МВД», — указал замглавы ведомства.

По его словам, по уголовному делу в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены и проводятся соответствующие экспертизы.