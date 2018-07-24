Отпустившие подозреваемого за неделю до убийства Тена полицейские в Астане могут отделаться увольнением

Астана. 24 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. Заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов рассказал о том, как автовор Арман Кудайбергенов оказался в Алматы.

«Вместе с тем в отношении сотрудников Алматинского РОВД начато служебное расследовании для выяснения причин возможного нарушения действующего законодательства. В случае установления к ним будет применены меры, вплоть до увольнения», — сказал Р.Жакупов во вторник.

«Он (А.Кудайбергенов – КазТАГ) был задержан 11 июля в Астане. В соответствии с законом об ускоренной процедуре, в качестве меры пресечения избирается обязательная явка. При ускоренном досудебном расследовании мера пресечения не избирается. Хочу подчеркнуть, что обязательная явка не предполагает ограничение передвижения того или иного гражданина, а возлагает на него обязанность явиться по вызову в правоохранительные органы», — пояснил замминистра.

По его словам, поскольку была применена норма ускоренного досудебного расследования, в данном случае, это позволило А. Кудайбергенову покинуть Астану, и до поступления этого дела в суд, совершить особо тяжкое преступление.

Напомним, Д. Тен погиб 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двумя злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение. Оба подозреваемых были задержаны 20 июля – это уроженец Жамбылской области 24-летний Нуралы Киясов и уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов, которые, по сведениям полиции, уже дали признательные показания.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.