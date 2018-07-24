Алматы. 24 июля. КазТАГ – Военные учения по радиационной, биологической и химзащите начались на западе Казахстана, сообщает пресс-служба регионального командования «Запад».

«В близи пунктов постоянной дислокаций воинских частей регионального командования «Запад» проходит масштабный полевой выход подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты. В период с 16 июля по 3 августа на учебных полигонах вблизи пунктов постоянной дислокаций военнослужащие закрепят профессиональные навыки в ходе практической отработки задач по РХБ (радиационно-химико- биологической – КазТАГ) разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес», — сообщили в региональном командовании во вторник.

Отмечается, что во время полевых занятий задействованы машины радиационной и химической разведки и другая специализированная техника. Кроме того, военные планируют провести практические стрельбы из реактивных пехотных огнеметов «Шмель».

«При обнаружении условно зараженного участка местности будут проведены мероприятия по его обеззараживанию, а также специальной обработке личного состава, вооружения и военной техники. Также военнослужащие выполнят нормативы по аэрозольной маскировке, противодействию высокоточному оружию и средствам разведки условного противника», — сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты регионального командования «Запад» Адиль Махамбетов.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день, главной задачей войск РХБ-защиты (РХБЗ) является разведка местности на наличие отравляющих веществ, радиационных и биологических (бактериологических) веществ с помощью специализированных машин и приборов.

«Войска РХБЗ – специальные войска, предназначенные для проведения комплекса наиболее сложных мероприятий, направленных на снижение потерь объединений и соединений сухопутных войск и обеспечение выполнения поставленных им боевых задач при действиях в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения, а также на повышение их живучести и защиты от высокоточного и других видов оружия», — говорится в сообщении.