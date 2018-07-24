Испытывающий кадровый и технический голод «Казавиаспас» попросили «поработать по линии туризма»

Астана. 24 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Испытывающее кадровый и технический голод авиаподразделение комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел РК попросили «поработать по линии туризма», сообщил генеральный директор АО «Казавиаспас» КЧС МВД РК Андрей Косолапов.

«Всего у нас 27 единиц вертолетной техники. Это мало. Должно быть в два раза больше, потому что те задачи, которые сегодня перед нами стоят, то это санавиация, защита лесов, подобрали под себя еще дежурства поисково-спасательные, недавно нас также попросили поработать по линии туризма. Поэтому вертолетов у нас катастрофически не хватает. Что касается кадров, то мы сейчас испытываем голод в летном составе. Это явление не только у нас, но и всемирное явление. Также и мы его испытываем», — заявил А. Косолапов на брифинге в службе центральных коммуникаций во вторник.

По его словам, для решения вопроса, связанного с дефицитом техники, запланирована дорожная карта, которая предусматривает увеличение технического парка в два раза.

«Это в течение 3-5 лет будет реализация, сейчас закладываем бюджет. Мы заложили в дорожной карте, это порядка Т130 млрд. Это новые вертолеты, самолеты, то есть порядка 20 единиц вертолетов и 19 единиц самолетов, в том числе тяжелые самолеты, которые используются в минобороны С-295», — уточнил глава «Казавиаспаса».

Что касается летного состава, то, по его словам, в основном новые кадры приходят после службы в вооруженных силах и после окончания учебы в академии гражданской авиации.

«Это пенсионеры минобороны. Люди выходят на пенсию в районе 40 лет. Еще вполне способные, еще 12-15 лет летать, используя свой полученный опыт. Далее у нас сейчас академия гражданской авиации начала подготовку молодых людей, которых мы с удовольствием берем, переучиваем на наши типы техники. Да, приходится вкладывать средства, но надо понимать, что обновление личного летного состава неизбежна», — объяснил спикер.

По его информации, в решении о вылете задействованы оперативные группы КЧС, которые после поступления информации оценивают ситуацию.

«Вертолет практически поднимается всегда. Мы прилетаем, оцениваем обстановку и далее уже принимается решение. То есть, что выезжает, какими силами и группировками. Что касается затрат, то тут сложно сказать. Мы по расстоянию смотрим летный час. Далее уже выводится (сумма – КазТАГ). Летный час на тяжелый вертолет стоит сейчас порядка Т750 тыс. Соответственно можно понимать и рассчитать сколько обойдется вылет вертолета. Также в зависимости от выполняемых задач, работы в экстремальных условиях, то производятся еще надбавки экипажу за их работу», — добавил А. Косолапов.

В целом, согласно данным ведомства, за 2017 год в интересах КЧС МВД РК было выполнено 740 вылетов, включая учебно-тренировочные и иные полеты, направленные на обеспечение готовности. Фактический налет составил 1280 часов 21 минут. За 6 месяцев 2018 года было осуществлено 240 вылетов.

В интересах республиканского центра санитарной авиации, по данным главы авиаподразделения, за 2017 год было осуществлено 417 вылетов, было перевезено 427 больных, в отдаленные населенные пункты доставлены медицинские работники для проведения 58 консультаций и 19 операции на месте. За 6 месяцев 2018 года по линии санавиации осуществлено более 160 вылетов, в рамках которых была осуществлена эвакуация на специализированной технике и перевозка 165 больных, доставлены медицинские работники для 25 консультаций и 8 операций.