Улица Чингиза Айтматова появится в Екатеринбурге к 90-летию со дня рождения писателя

Алматы. 24 июля. КазТАГ — Улица Чингиза Айтматова появится в самом молодом районе Екатеринбурга — Академическом — к 90-летию со дня рождения писателя, которое будет отмечаться в декабре, передает КирТАГ.

«Новую улицу в Академическом планируют назвать в честь Ч. Айтматова, который посетил Свердловск (ныне Екатеринбург) в октябре 1975 года», — сказал руководитель пресс-службы администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.

Также к 90-летию писателя в Екатеринбурге появится скульптура Танабая — героя повести «Прощай, Гульсары», которую написал Ч.Айтматов в 1966 году, а в 2008 году экранизировал казахстанский режиссер Ардак Амиркулов.

Кроме того, в Екатеринбурге пройдут литературные чтения, книжные выставки и научно-практическая конференция. На городском Доме журналистов появится памятная доска, где будет отмечено, что Ч.Айтматов посетил Свердловск.

Район Академический возводится на юго-западе Екатеринбурга на территории площадью 1,3 тыс. га. Предполагается, что в нем будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв.м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры — 4 млн кв.м, строительство района продлится до 2025 года.

Ч. Айтматов — автор десятков произведений на русском и кыргызском языках, Герой социалистического труда, лауреат Ленинской и трех государственных премий СССР, народный писатель Киргизской ССР. Его книги переведены на 150 языков, многие произведения экранизированы в России, Кыргызстане, Казахстане, Туркменистане, Турции, Германии, Ливии, Шри-Ланке. Именем писателя названы улицы в Бишкеке, Казани, Анкаре, Баку, Астане, Люксембурге, Ташкенте, ряд объектов в Москве и Санкт-Петербурге.