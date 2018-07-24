Среди погибших и пострадавших в лесных пожарах в Греции граждане Казахстана не числятся — МИД

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Астана. 24 июля. КазТАГ – Среди погибших и пострадавших в лесных пожарах в Греции граждане Казахстана не числятся, сообщил пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров.

«Среди погибших и пострадавших (в лесных пожарах в Греции – КазТАГ) граждане Казахстана не числятся. Консульский отдел посольства Казахстана в Греции на связи с местными органами ЧС», — сказал А.Смадияров во вторник.

Как сообщалось ранее, число погибших в результате лесных пожаров в пригородах Афин достигло 50 человек.

«Власти города опасаются, что жертв может оказаться больше, потому что в Пожарной охране зафиксировали большое количество звонков от людей, разыскивающих своих родственников, о судьбе которых на данный момент ничего не известно», — отмечается в сообщении.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра достигает 38-40 градусов. В понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров. Власти Греции уже запросили помощь у других стран, чтобы справиться со стихией.

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