Алматы. 24 июля. КазТАГ – Оскверненный вандалами памятник погибшим шахтерам восстановят в Караганде, сообщает пресс-служба управления парками, культуры, отдыха и скверами города.

«Ежедневно в городе орудуют вандалы: ломают скамейки, выбрасывают окурки в клумбы, выкапывают цветы. Все эти случаи меркнут на фоне такого неслыханного кощунства! Только подумать, в шахтерской столице осквернили по сути святыню – памятник погибшим горнякам. Помимо кражи букв, неизвестные вредители оторвали и испортили гранитные плиты, которые рабочие оперативно вернули на место. Мы уже заказали гранитные плиты у темиртауского поставщика, которые будут точно такого же оттенка и размера. Помимо этого, мы ведем переговоры с местной фирмой по поводу изготовления новых букв. По нашему замыслу они должны быть из стеклопластика – материала, максимально устойчивому к вандализму», — сказал во вторник главный инженер управления Талгат Смаилов.

Инцидент произошел в ночь на 23 июля.

«Были украдены медные буквы, составляющие две надписи. Одна из них гласит о том, что памятник был возведен по поручению главы государства шахтерами «Миттал Стил Темиртау». Другая – является отрывком «Гимна шахтеров» Владимира Высоцкого на двух языках – казахском и русском», — сообщили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что уже обратились в полицию с заявлением по факту вандализма.