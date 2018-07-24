Айман Умарова: «Мы все для прокуратуры пупкины-залупкины» 24.07.2018 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 483 0 Нашумевший ответ адвокату – намеренное оскорбление или бравада безнаказанностью? Похожие материалы: Оскорбленная ответом алматинской прокуратуры адвокат намерена подать в суд Троих сотрудников прокуратуры уволили в Алматы за оскорбление адвоката Умаровой Назначен новый начальник ДВД Шымкента К 3 годам лишения свободы приговорили экс-начальника управления прокуратуры Алматы Аким Петропавловска, обругавший заслуженного агронома, получил замечание от главы региона