Вопрос отставки Касымова не в компетенции министерства внутренних дел РК – МВД

Астана. 24 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. Вопрос отставки Калмуханбета Касымова с поста министра не в компетенции министерства внутренних дел Казахстана, заявил заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов.

«Я думаю, что вы, наверное, не сильно расстроены тем, что я вышел, а не министр внутренних дел. Расстроены, да? Я объясню. Что касается вопроса отставки министра, я надеюсь, вы все понимаете, что это не в компетенции министерства внутренних дел. Я думаю, поэтому на этот вопрос у меня более детального вам ответа нет», — заявил Р. Жакупов на брифинге во вторник.

Как утверждает замглавы МВД РК, К. Касымов не пришел на пресс-конференцию «только по одной простой причине – он просто находится в служебной командировке». По признанию Р. Жакупова, он думает, что министр, вернувшись из командировки, «тоже встретится» с журналистами и общественностью, «и лично объяснит и действия министерства внутренних дел», и ответит на вопросы «с точки зрения министра».

«Что касается вопроса ответственности начальника ДВД (Серика Кудебаева – КазТАГ), то министерством внутренних дел сейчас проводится служебная проверка по деятельности ДВД Алматы и вопрос об ответственности руководства ДВД Алматы на уровне министерства внутренних дел (будет решаться – КазТАГ) по окончании этой проверки», — заверил замминистра.

Напомним, эффективность работы полиции и главы МВД РК К. Касымова оказались в фокусе внимания общества после того, как в Алматы 19 июля автоворы убили известного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Гибель титулованного атлета вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы требуют отставки министра внутренних дел К. Касымова и реформ в полиции после случившегося, обвиняя правоохранительные органы в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы стражи порядка работали эффективней.

23 июля члены общественного совета Алматы единогласно рекомендовали отправить в отставку начальника ДВД города С. Кудебаева и министра внутренних дел РК К. Касымова. Последний, впрочем, чуть ранее в разговоре с экс-депутатом мажилиса парламента РК Бахыт Сыздыковой заявил, что подумает над требованиями казахстанцев об его отставке.

Как сообщалось ранее, в 17 городах Казахстана гражданский активист из Алматы Дос Ильяшев подал заявления на проведение митингов на тему «Реформа МВД в РК». В большинстве городов заявления были зарегистрированы. Однако, как сообщают родственники активиста, подачи заявлений на проведение митингов, к ним наведались представители местного ведомства по делам обороны, а также начались телефонные звонки со «скрытых» номеров из банка, в котором Д. Ильяшев не обслуживается.