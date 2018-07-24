По ипотечной программе «7-20-25» одобрено более 300 кредитов

Алматы. 24 июля. КазТАГ — По ипотечной программе Национального банка РК (НБРК) «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» на 20 июля текущего года одобрено 312 кредитов, следует из информации финрегулятора.

«По состоянию на 20 июля подано 466 заявки на получение кредита на сумму Т5,4 млрд, одобрено 312 кредитов на сумму Т3,6 млрд», – указывается в инфографике Нацбанка.

При этом отмечается, что предоставлены консультации по 5763 обращениям.

Для сравнения: по состоянию на 10 июля 2018 года, по данным НБРК, было подано 104 заявки на получение кредитов на сумму Т1,1 млрд, из которых одобрено 70 кредитов на сумму Т758 млн.

Напомним, 5 марта президент РК Нурсултан Назарбаев поручил Нацбанку разработать новую ипотечную программу «7-20-25». Национальный банк разработал и 31 мая утвердил программу, в которой могут принять участие все граждане Казахстана, имеющие стабильные доходы в тенге, но не имеющие жилья на праве собственности и непогашенные ипотечные займы.

Основные параметры программы: ставка вознаграждения – не более 7% в год; первоначальный взнос – не более 20%; срок кредита – до 25 лет. Запланировано, что общий объем ипотечных кредитов составит Т1 трлн. Максимальный размер одного ипотечного займа в рамках программы предусмотрен в размере Т25 млн для Астаны, Алматы, Актау и Атырау и Т15 млн — для остальных городов и регионов. Они будут выдаваться для покупки жилья только на первичном рынке.

По словам главы Нацбанка Данияра Акишева, пока не предусматривается расширение программы.