Во Франции поклонники Дениса Тена скорбят о его гибели

Астана. 24 июля. КазТАГ – Во Франции поклонники фигуриста Дениса Тена скорбят о его гибели, сообщает пресс-служба МИД РК.

«После известия о трагической гибели Дениса Тена, о которой сообщили многие местные СМИ, у здания посольства Казахстана в Париже французские поклонники его таланта оставили свечи и букет с цветами. Данный мини-мемориал оформлен фотографией нашего выдающегося соотечественника и текстом следующего содержания: «Выражаем наши искренние соболезнования. В связи с этой огромной потерей хотим поддержать его семью и близких, а также всех казахстанцев. Дениса очень любили многие поклонники фигурного катания. С уважением, Кир Чи», — говорится в сообщении во вторник.

Слова сочувствия и поддержки поступают в адрес посольства также по электронной почте и в социальных сетях.

«Глубоко опечалены этой ужасной потерей. Мы очень любили Дениса и разделяем вашу боль. Наши сердца в эти дни вместе с вами. Ваши французские друзья», — написала Сандра Скамарони.

«Денис покинул нас! Он был невероятным юношей, полным таланта, добрым в общении с людьми. Во Франции тоже ценили его способности и талант. Как жесток этот мир! К несчастью, такие трагедии оставляют семьи и друзей без самых близких и дорогих нам людей. Денис, ты слишком рано ушел от нас! Вице-чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр, победитель Чемпионата четырех континентов — у тебя еще было много того, что ты мог всем нам подарить. Там, где ты сейчас, среди звезд и ангелов, знай, что ты остаешься в наших воспоминаниях, в истории Казахстана, а также в памяти всего мира, который следил за твоими выступлениями. Остаешься тем парнем с самой доброй улыбкой и несбывшимися мечтами. Думая в эти дни о твоей семье, маме, друзьях, родных и всех казахстанцах, мы желаем им быть сильными в это трудное время», — написала поклонница фигуриста Диане Ди Лауренти.