Заявления на проведение митингов по реформе МВД зарегистрированы в большинстве городов РК – активист

Алматы. 24 июля. КазТАГ – По словам алматинского активиста Доса Ильяшева, заявления на проведение митингов по реформе министерства внутренних дел РК зарегистрированы в большинстве городов РК, передает корреспондент агентства.

«Практически везде заявление (на проведение митингов – КазТАГ) зарегистрировали. Павлодар, Петропавловск и Талдыкорган еще «спят». По срокам лучше всех Уральск. А Актау, Актобе, Кокшетау, Кызылорда и Шымкент, видимо, не знают, что ответ нужно давать, как и Астана – в 15-дневный срок», — сообщил Д. Ильяшев во вторник.

Кроме того, он добавил, что жители городов, где заявления еще не зарегистрированы, могут попробовать узнать причину, позвонив в акиматы.

«Я отправил от своего имени 17 заявлений по предоставлению мест и даты на проведение митингов на тему «Реформа МВД в РК» в акиматы городов Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Семей, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент. По Алмате отправил вчера через Open Almaty», — пояснил активист ранее.

Вместе с тем, родственники Д. Ильяшева утверждают, что после подачи заявлений на проведение митингов, к ним наведались представители местного ведомства по делам обороны.

«Нашу квартиру, где прописан Дос, с утра уже навестили с «военкомата», хотя у нас все мужчины старше 30 лет и на военном учете как резервисты не состоим. Другие наши мужчины – мои племянники – еще не ходят в школу. Зашли без звонка в домофон, сразу позвонили в дверь. Прошу приобщить к рапорту «военкоматчицы» что наш отец в разговоре с ней назвал ее визит «дедовскими методами», — сообщил Альнур Ильяшов.

Помимо этого, по его словам, был «аномальный» звонок на городской телефон от представителей одного из банков.

«С «закрытого номера» разыскивали Доса по «конфиденциальному вопросу», потому что его мобильный отключен. Насколько я знаю, он там не обслуживается. (…) Господа офицеры, будьте спокойны — все будет сделано в рамках закона. Рекомендуем вам также придерживаться помимо закона, еще и норм приличия. Такие меры психологического давления на нас уже не работают… Давайте обсуждать, как мы будем разбираться с провалами работы всего казахстанского госаппарата, в том числе на вашем участке, желательно публично», — добавил А. Ильяшов.

Напомним, эффективность работы полиции и главы МВД РК Калмуханбета Касымова оказались в фокусе внимания общества после того, как в Алматы 19 июля автоворы убили известного казахстанского фигуриста Д. Тена. Гибель титулованного атлета вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы требуют отставки министра внутренних дел К. Касымова и реформ в полиции после случившегося, обвиняя правоохранительные органы в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы стражи порядка работали эффективней.

23 июля члены общественного совета Алматы единогласно рекомендовали отправить в отставку начальника ДВД города Серика Кудебаева и министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова. Последний, впрочем, чуть ранее в разговоре с экс-депутатом мажилиса парламента РК Бахыт Сыздыковой заявил, что подумает над требованиями казахстанцев об его отставке.