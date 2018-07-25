Астана. 25 июля. КазТАГ – 11,6 млн га составила утвержденная правительством РК территория Туркестанской области, сообщается в постановлении кабмина.

«Установить границу Туркестанской области путем исключения из ее территории земель г. Шымкента общей площадью 116 280 га. (…) Территория Туркестанской области составляет 11 608,6 тыс. га, границы обозначены следующим образом: северная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении Жамбылской области; северо-западная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении Карагандинской области; западная граница проходит по существующей границе Кызылординской области; южная и юго-восточная граница проходит по государственной границе Республики Узбекистан», — говорится в представленном в среду документе.

Напомним, 19 июня указом президента РК Нурсултана Назарбаева Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром созданной Туркестанской области.