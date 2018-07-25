ДВД Алматы после требований отставки Кудебаева распространил сообщение о «позитивных показателях»

Алматы. 25 июля. КазТАГ – Департамент внутренних дел Алматы после требований отставки начальника ДВД Серика Кудебаева распространил сообщение о «позитивных показателях», передает корреспондент агентства.

«Криминогенная ситуация в городе контролируется, есть позитивные показатели. К примеру, за в период 2015-2017 годы уровень преступности в городе снизился на 10,4%, в количественном эквиваленте на 9 287 преступлений, раскрываемость улучшена на 5,9% Меньше совершено убийств на 16,4%, нанесение тяжких телесных повреждений на 19,2%, разбоев на 47,7%, изнасилований на 63,1%, грабежей на 19,4%, хулиганств на 79,4%, угонов на 51,1%, мошенничеств на 36,3%», — утверждается в распространенном в среду пресс-релизе ДВД Алматы.

Как сказано в сообщении, «на фоне снижения преступности решалась основная задача – раскрытие преступлений, восстановление прав потерпевших».

«Таким образом, улучшена раскрываемость убийств, нанесений тяжких телесных повреждений, разбойных нападений, грабежей, краж чужого имущества, квартирных краж, краж сотовых телефонов, карманных краж, мошенничеств, хулиганств и других видов преступлений», — заявляют в ДВД города.

При этом из распространенного сообщения следует, что полицейские Алматы успели провести некий анализ криминогенной ситуации, выводы которого также представлены в пресс-релизе.

«Анализ состояния криминогенной ситуации в городе свидетельствует о росте уголовных правонарушений в 2015-2016 годах в виду следующих объективных факторов: в связи с принятием нового УПК РК, который введен в действие 1 января 2015 года, согласно которому предусмотрена регистрациях всех сигналов о правонарушениях в ЕРДР, как преступление. На сегодняшний день обеспечен полный учет и регистрация заявлений и сообщений граждан о правонарушениях. Проводимый жесткий курс на полную и объективную регистрацию и учет всех преступлений и сообщений о преступлениях позволил сформировать реальную уголовную статистику, определить истинные масштабы преступности в городе. При этом повысилась оперативность их рассмотрения, и принимаются процессуальные решения до 3-х часов. В результате мы добились реальной статистики о состоянии преступности в городе, заметно укрепили законность в этой сфере. Граждане стали чаще обращаться и больше доверять полиции. Факты укрытия преступлений жестко пресекаются, к виновным сотрудникам принимались самые строгие меры», — уверяют полицейские Алматы.

Еще одним фактором ухудшения криминогенной ситуации в 2015-2016 годы в ДВД назвали расширение границ города на 23,2 тыс. га и увеличение численности населения на 10%, в связи с присоединенными территориями Алматинской области. Кроме того, полицейские считают причиной роста числа преступлений в указанный период поправки в УК и УПК РК.

«46 административных правонарушений переведены в категорию уголовных проступков и учитываются, как преступление», — говорится в сообщении.

Также, по словам полицейских, сказался рост миграционных потоков из числа иностранных граждан и жителей других регионов республики, приезжающих на заработки в Алматы.

«Департамент внутренних дел Алматы понимает необходимость дальнейшего повышения качества работы и улучшения вопроса подбора кадров, что будет способствовать созданию безопасных и комфортных условий проживания жителей и гостей города Алматы», — утверждают в ДВД города.

Напомним, эффективность работы алматинской полиции и руководства министерства внутренних дел РК оказались в фокусе внимания общества после того, как в Алматы 19 июля автоворы убили известного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Гибель титулованного атлета вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы требуют отставки министра внутренних дел Калмуханбета Касымова и начальника ДВД Алматы Серика Кудебаева, а также реформ в полиции после случившегося, обвиняя правоохранительные органы в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы стражи порядка работали эффективней.

23 июля члены общественного совета Алматы заявили о том, что, если бы на месте погибшего Д. Тена оказался рядовой алматинец, преступление осталось бы нераскрытым, отметив, что в Казахстане «раскрывают» несуществующие преступления, при этом реальные не расследуются. Статистику, на подобие той, что приведена выше, члены общественного совета восприняли скептически, единогласно проголосовав за отставку К. Касымова и С. Кудебаева.