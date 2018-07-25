92 автомобиля за Т677 млн купили казахстанским чиновникам с начала 2018 г.

Астана. 25 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. 92 автомобиля за Т677 млн купили казахстанским чиновникам с начала 2018 года, сообщил председатель совета директоров союза автомобильной отрасли РК «КазАвтоПром» Олег Алферов.

«Доля автомобилей иностранного происхождения в общей структуре госзакупок сократилась с 12% в первом полугодии 2017 года до 5% в 2018 году. В итоге сегодня лишь каждый 20-й автомобиль, который приобретают госструктуры, имеет иностранное происхождение В первом полугодии 2017 году в абсолютных цифрах госструктуры приобрели 375 зарубежных машин на сумму Т4 млрд. За аналогичный период 2018 года – лишь 92 автомобиля на сумму Т677 млн», — сказал в среду О. Алферов на брифинге в СЦК.

Напомним, ранее О. Алферов рассказал, что РГП «Казахавтодор» побил рекорд цены за авто для чиновников в 2018 году, купив 2 Toyota Land Cruiser 200 по Т27 млн каждый.