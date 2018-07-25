Не входящие в ЕАЭС страны СНГ смогут защищать права своих потребителей на площадке ЕЭК

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Алматы. 25 июля. КазТАГ – Не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) страны Содружества независимых государств (СНГ) смогут защищать права своих потребителей на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает пресс-служба комиссии.

«Меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и консультативным советом по защите прав потребителей государств-участников СНГ подписали 25 июля член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков и председатель совета СНГ Анна Попова», — сообщили в комиссии в среду.

Отмечается, что речь идет о новом перспективном формате взаимоотношений, «который сблизит подходы и позволит в полной мере объединить усилия и согласовать мероприятия по защите потребителей в ЕАЭС и СНГ».

«Комиссия совместно со странами ЕАЭС создает надлежащие условия для защиты прав потребителей, обеспечения безопасности продукции, повышения конкурентоспособности добросовестных производителей и уровня жизни населения. Опыт и практика, полученные в рамках СНГ, – прочная основа для защиты потребителей в евразийском формате», — сказал В. Корешков.

По его словам, следующий этап совместной деятельности ЕАЭС предполагает создание равных условий для обеспечения прав потребителей на едином рынке услуг.

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«Такая работа будет проводиться с учетом практики органа отраслевого сотрудничества СНГ. Меморандум дает возможность странам СНГ, которые не входят в союз, принимать участие в мероприятиях по защите прав потребителей, проводимых на площадке комиссии, участвовать в обмене информацией и опытом между странами евразийского континента. Сотрудничество будет основано на передовых мировых практиках, отраженных в документах ООН, и станет залогом эффективного выстраивания цивилизованного потребительского рынка на межрегиональном пространстве ЕАЭС-СНГ», — добавил министр ЕЭК.

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