Центры архитектурных услуг предлагают создать в Казахстане

Астана. 25 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. Центры архитектурных услуг необходимо создать в Казахстане для нивелирования коррупционных рисков при оформлении документов по недвижимости и земле, считает руководитель столичного департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Жазира Жылкышиева.

«Помимо автоматизации, вы знаете, что все это в электронный формат переводить — это большие средства; бумаги, которые связаны с земельным кадастром, с земельным устройством – это очень объемные бумаги. Пока автоматизируем, мы предложили создать центр архитектурных услуг. То есть пришел человек в один центр, зашел – там сидят работники ЦОНа, сдал документы и уже на выходе вышел с готовыми документами», — сказала Ж. Жылкышиева на профилактическом заседании в «Казахавтодоре» в среду.

По ее словам, такое предложение связано с большими коррупционными рисками в сфере архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

«Вопросы архитектуры, градостроительства и земельных отношений имеют большие коррупционные риски. Это во всех регионах нашей страны можно отметить. Здесь даже в Астане, в столице за 10 лет дислокации этого учреждения (управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений – КазТАГ) сменилось 6 руководителей, но до сих пор не было введено видеонаблюдение. Значит, есть коррупционные риски? Однозначно, есть. Поэтому мы сейчас предлагаем полностью дислоцировать это управление, потому что нет стоянок, нет электронных очередей, если даже будут бюджетные вливания, они не решат в целом комплекс этих вопросов», — пояснила она.

Как отметила представитель городского департамента агентства, уже достигнуты определенные договоренности о создании таких центров с профильным ведомством и властями Астаны.

«Уже есть договоренность с минюстом, с департаментом земельного кадастра. Сейчас определились с местом дислокации. Сейчас уже городской акимат над этим работает. Думаю, до сентября мы сможем открыть первый центр архитектурных услуг. Потом проецироваться этот опыт будет на всей территории страны», — уточнила Ж. Жылкышиева.