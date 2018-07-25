Казахстанцы хранят на банковских счетах за рубежом не менее Т820 млрд

Астана. 25 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Декларации об имеющихся счетах в зарубежных банках на сумму не менее Т820 млрд представили казахстанцы, сообщил директор департамента методологии налогообложения комитета государственных доходов министерства финансов РК Кайрат Жолмухамбетов.

«За 2017 год декларацию по форме 240 (о наличии доходов и активов за рубежом) предоставили более 68 тыс. лиц… 240-я форма предполагает сдачу этой декларации лицами, у которых есть активы, счета и т.д. Счета в 108 странах отразили 27 тыс. человек на сумму более Т820 млрд», – сказал К.Жолмухамбетов на брифинге в службе центральных коммуникаций в среду.

Согласно озвученным данным, в числе стран, где хранятся денежные средства казахстанцев на счетах в банках, Сингапур, Швейцария, Ливан, Республика Корея и Россия.

Кроме того, по его словам, казахстанцы представили декларации с отражением более 12 тыс. объектов недвижимого имущества в 69 странах.

«Что касается имущества, то отразили более 12 тыс. единиц недвижимости. Форма декларации не предполагает стоимость имущества. Наибольшее количество зарегистрированного имущества наших граждан приходится на Россию, Болгарию, Турцию, Испанию, Великобританию, США, Францию», — отметил К.Жолмухамбетов.

«Учитывая резонансный вопрос по поводу имущества, приобретенного во Франции, хотелось бы сказать, что, по данным компетентного органа, во Франции имеется порядка 60 объектов недвижимости, которые находятся на праве собственности наших граждан. Нами была проведена работа, вся эта недвижимость отражена в налоговых формах», — утверждает он.