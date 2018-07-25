Перевести в электронный формат медицинскую справку формы 086 предложили в Казахстане

Астана. 25 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. В Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции предложили перевести медицинскую справку о прохождении медосмотра в электронный формат.

«Мы дали рекомендации в министерства здравоохранения и труда и соцзащиты населения. В настоящее время создана эта информационная база по справке 086. Поликлиники уже заносят все данные о тех, кто прошел медосмотр. Теперь минтруда вносит изменения, это нормативно надо закрепить, чтобы работодатель, когда принимает на работу, смотрел по этой базе. То есть все то, что на бумажном носителе, не будет иметь силу», — сказала руководитель столичного департамента агентства Жазира Жылкышиева в среду.

По ее словам, работа по формированию базы завершится до конца этого года.

«Эта работа, думаем, до конца года завершится. На встрече в 10-й поликлинике министру здравоохранения, председателю агентства и акиму Астаны этот вопрос был озвучен и министр здравоохранения положительно ответил на данный вопрос», — отметила она.