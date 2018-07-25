Два нацпарка Казахстана вошли в список ЮНЕСКО

Астана. 25 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Два национальных парка Казахстана вошли в список ЮНЕСКО, сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства РК Сакен Дилдахмет.

«Спешу с вами поделиться отличной новостью. Сегодня решением Международного координационного совета МАБ ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов были включены Чарынский и Жонгар-Алатауский национальные парки», — сообщил С. Дилдахмет в среду.

По его словам, список биосферных резерватов Казахстана на сегодняшний день включает 10 национальных биосферных резерватов, а именно Ак-Жайык, Аксу-Жабаглы, Коргалжын, Алаколь, Катон-Карагай, Барсакельмес, Каратау, Алтын-Эмель, Чарын и Жонгар-Алатау, а также один трансграничный биосферный резерват – Большой Алтай.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить национальную комиссию Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО за оказанную поддержку в проведении этой большой работы», — добавил С. Дилдахмет.