Экс-главу «Атырау Су Арнасы» признали виновным в хищениях и служебном подлоге

Атырау. 25 июля. КазТАГ – Бывшего директора КГП «Атырау Су Арнасы» Андрея Ташлыкова признали виновным в хищениях и служебном подлоге, передает корреспондент агентства.

«Суд №2 г. Атырау рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора КГП «Атырау Су Арнасы» А. Ташлыкова и начальника отдела данного предприятия Гульмиры Ожраевой, которые обвиняются в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Приговором суда А. Ташлыков признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных п. 1 и 2 ч. 3 ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), а также ч. 1 ст. 369 (служебный подлог) УК РК. 25 июля суд определил А. Ташлыкову наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 2 месяца», — сообщили в Атырауском областном суде в среду.

Кроме того, бывшего чиновника пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

«Также осужденному А. Ташлыкову установлен пробационный контроль на весь назначенный срок и в случаях отсутствия постоянного места работы он будет привлечен к 240 часам принудительного труда. Подсудимая Г. Ожраева также признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч. 3 ст. 189 УК РК. По данной статье с применением ч. 3 и 6 ст. 55 УК РК ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Подсудимой установлен пробационный контроль», — добавили в суде.

Напомним, 2 октября 2017 года директору «Атырау Cу Арнасы» А. Ташлыкову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в хищении вверенных ему бюджетных средств путем заключения фиктивных договоров.