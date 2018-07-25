Костанайские полицейские предложили вознаграждение за информацию об убийстве студентки

Костанай. 25 июля. КазТАГ – Т500 тыс. предлагают костанайские полицейские за информацию об убийстве студентки, сообщил корреспондент КазТАГ.

«Председатель Костанайского регионального фонда содействия борьбе с преступностью, полковник полиции в отставке Владимир Головко обращается к населению — оказать содействие сотрудникам ДВД Костанайской области в раскрытии преступления, совершенного в отношении Дарьи Махартовой. Фондом выделено вознаграждение в размере 500 тыс. тенге за предоставленную достоверную информацию о преступлении, а также о лице, его совершившем», — отмечается в сообщении пресс-службы ДВД Костанайской области.

Информацию просят сообщить по телефонам: 102, (7142) 52-68-08, 52-60-21, 52-60-22, 52-60-54, 52-67-97, а также 8-778-336-9333 и 8-778-901-8889. При этом гарантируется анонимность.

Напомним, 22 июля в кювете на трассе между Костанаем и пос. Затобольск было обнаружено тело 19-летней Д. Махартовой с признаками насильственной смерти. По данному факту подозревается смуглый черноволосый парень неустановленной национальности 25-35 лет, худощавого телосложения, ростом 170-175 см. Он был одет в футболку белого или светло-серого цвета, шорты темного цвета, возможно, в клеточку.