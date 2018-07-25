Нефтяные стандарты и критерии по улучшению работы союзного рынка медицинских изделий приняли в ЕАЭС

Алматы. 25 июля. КазТАГ — Вопросы в сфере таможенного и технического регулирования, нефтяные стандарты и критерии по улучшению работы рынка медицинских изделий Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассмотрела коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщила пресс-служба ЕЭК.

«Коллегия ЕЭК утвердила перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения и исполнения техрегламента ЕАЭС «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию». (…) В перечне стандартов – 18 межгосударственных и 14 национальных (государственных) документов Беларуси, Казахстана и России, 5 из которых разработаны на основе международных стандартов ISO, один – регионального стандарта ASTM», — говорится в сообщении в среду.

Поясняется, что применение стандартов участниками союзного рынка позволит обеспечить соблюдение требований техрегламента к физико-химическим и эксплуатационным показателям нефти. При этом национальные документы стран союза включены в перечень с указанием переходного периода их применения – до разработки соответствующих межгосударственных стандартов. Подготовить такие стандарты по утвержденной программе разработчики должны до 2022 года.

Кроме того, коллегия ЕЭК утвердила критерии разграничения элементов медицинского изделия, являющихся составными частями медицинского изделия, в целях его регистрации. Документ определяет типовую схему разграничения основных блоков (частей), комплектующих и принадлежностей медизделия.

«Если, например, элемент не расходуется при использовании медицинского изделия, обеспечивает проведение манипуляций в соответствии с его функциональным назначением и при этом не является запасной частью, то он относится к основным блокам (частям) медизделия. Если же является запчастью, то это комплектующее медизделия», — отмечается в сообщении.

Решение позволяет унифицировать подходы стран союза в этой области и обеспечить взаимное доверие к результатам экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий.

«Утверждены критерии включения в одно регистрационное удостоверение нескольких модификаций медизделия, относящихся к одному виду в соответствии с применяемой в ЕАЭС номенклатурой медицинских изделий. В документе определены случаи, когда возможна одновременная регистрация линейки такой продукции в рамках одного регистрационного удостоверения. Это поможет производителям эффективнее планировать регистрационную работу и снизит их издержки», — уточнили в ЕЭК.

Помимо этого коллегия ЕЭК классифицировала легкий пассажирский самолет, оснащенный специальным оборудованием для проведения летных проверок наземного оборудования аэропортов и облета воздушных трасс, в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС.

«Речь идет о самолете для перевозки не более 50 пассажиров, с массой пустого снаряженного аппарата от 2 до 15 тыс. кг. Такое воздушное судно с установленным в салоне вместо нескольких пассажирских кресел спецоборудованием по первому и шестому основным правилам интерпретации ТН ВЭД классифицировано в подсубпозиции 8802 30 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС», — проинформировали в комиссии.