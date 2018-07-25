ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2018

Алматы. 25 июля. КазТАГ — Международная федерация футбола (ФИФА) подвела итоги голосования, определившего самый красивый гол чемпионата мира, которым стал мяч, забитый французом Бенжаменом Паваром, сообщает РБК.

«Лучшим голом чемпионата мира в России стал мяч, который забил защитник сборной Франции Б. Павар в ворота сборной Аргентины», — приводится информация с официального сайта чемпионата мира.

«Павар забил во втором тайме матча против Аргентины. Защитник пробил слета из-за пределов штрафной в дальний угол. Гол стал для него первым в двенадцати матчах за сборную», — поясняется в сообщении.

Как уточняется, лучший мяч турнира определялся в голосовании болельщиков. Всего фанатами было предложено 18 голов. В число лучших на турнире попали и два гола Дениса Черышева — в ворота сборных Саудовской Аравии и Хорватии. Также одним из лучших на ЧМ-2018 был назван гол Артема Дзюбы в ворота сборной Египта.

Кроме этих мячей для голосования были предложены голы: Криштиану Роналду (Испания-Португалия), Начо (Испания-Португалия), Филиппе Коутиньо (Бразилия-Швейцария), Дриса Мертенса (Бельгия-Панама), Хуана Кинтеро (Колумбия-Япония), Луки Модрича (Аргентина-Хорватия), Ахмеда Мусы (Нигерия-Исландия), Тони Крооса (Германия-Швеция), Джесси Лингарда (Англия-Панама), Рикардо Куарежмы (Иран-Португалия), Лионеля Месси (Нигерия-Аргентина), Аднана Янузая (Бельгия-Англия), Анхеля ди Марии (Франция-Аргентина) и Насера Шадли (Бельгия-Япония).

Видео всех голов было опубликовано на официальном сайте ФИФА.

Ранее ФИФА подвела итоги голосования болельщиков, которое определило символическую сборную ЧМ-2018. В нее вошли Тибо Куртуа (Бельгия), Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тьяго Сильва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Харри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция) и Криштиану Роналду (Португалия).

Хорват Л.Модрич оказался единственным финалистом чемпионата мира, при этом на своей позиции он набрал наибольшее количество голосов — за него проголосовали 49% фанатов.