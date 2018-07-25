Контрмеры ЕС в случае введения США пошлин на автомобили составят $20 млрд

Алматы. 25 июля. КазТАГ — Европейский союз примет контрмеры на сумму $20 млрд в случае введения США пошлин на автомобили из ЕС, сообщает ТАСС.

Как отмечается, об этом в среду в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в интервью газете Dagens Nyheter рассказала еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

«Мы не надеемся, что до этого дойдет, и мы сможем найти решение. Но если нет, то Еврокомиссия готовит довольно длинный список различных американских товаров. Это будет около $20 млрд. Теперь это более общие товары: сельскохозяйственные продукты, машины, высокотехнологичные продукты и многое другое», — пояснила С. Мальмстрем.

Вместе с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером еврокомиссар на встрече в Вашингтоне 25 июля надеется разрядить ситуацию. «Целью визита является успокоить ситуацию и предотвратить эскалацию торгового конфликта. В частности, чтобы избежать введения пошлин на автомобили и автозапчасти. Они были бы катастрофическими для экономики Швеции и всего мира», — отметила она.

Ранее Д. Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории США. Агентство Bloomberg сообщало, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил Д.Трамп, могут затронуть продукцию на $300 млрд.