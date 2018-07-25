Казахстан вложил $1,1 млрд инвестиций в Москву за 2017 г.

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Алматы. 25 июля. КазТАГ – По итогам прошлого года, Казахстан вложил $1,1 млрд инвестиций в Москву, пишет ТАСС.

«Согласно презентационным материалам, в десятку стран-лидеров по иностранным инвестициям в экономику российской столицы вошли: Австрия ($3,5 млрд), США ($1,5 млрд), Япония ($1,4 млрд), Великобритания ($1,2 млрд), Швеция ($1,1 млрд), Казахстан ($1,1 млрд), Китай ($0,9 млрд)», — сообщил в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.

Он также отметил, что экономические санкции, введенные рядом стран в отношении России, практически никак не сказались на экономике Москвы. Наблюдался небольшой спад в конце 2014 года, однако позднее ситуация выровнялась, добавил министр.

«Мы не отмечаем никакого оттока иностранных компаний и иностранных инвестиций из столицы. Их объем продолжал устойчиво расти, и к концу 2017 года объем прямых накопленных иностранных инвестиций в экономику города составил около $280 млрд. Причем, если посмотреть на список стран, то лидируют по инвестициям именно те страны, которые вводили экономические санкции — Германия ($8,8 млрд), Франция ($4,6 млрд) и Италия ($3,6 млрд)», — подчеркнул С.Черемин.

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