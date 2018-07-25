Астана. 25 июля. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев поручил построить в Астане четвертый православный храм, сообщает пресс-служба министерства общественного развития РК.

«В рамках своей рабочей поездки в РФ министр общественного развития РК Дархан Калетаев встретился с патриархом московским и всея Руси Кириллом. В ходе беседы патриарх особо выделил мудрую политику президента Казахстана Н. Назарбаева, направленную на укрепление межконфессионального мира и согласия в казахстанском обществе. Было подчеркнуто, что диалог в РК между властями и религиями, в особенности с православием, развивается в конструктивном русле. Д. Калетаев сообщил, что православные христиане в республике имеют все условия для удовлетворения своих религиозных потребностей. По поручению главы Казахстана принято решение построить четвертый православный храм в Астане», — сообщили в МОР РК в среду.

В ведомстве уточнили, что решен вопрос о выделении Православной церкви земельного участка под строительство православного храма, определен участок под строительство, ведется разработка проекта.

Министр рассказал об участии представителей Православной церкви в обсуждении рассматриваемого в настоящее время законопроекта по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений.

«Изменения и дополнения направлены исключительно на минимизацию условий для использования религии в деструктивных целях и профилактику религиозного радикализма», — сказал Д. Калетаев.

Отмечается, что патриарх согласился с необходимостью контроля государства над негативными процессами в религиозной среде.

«Глава РПЦ поделился российским опытом преподавания в средних общеобразовательных школах предметов по религиозной тематике, цель которых – формирование нравственной личности, воспитание патриотизма и профилактика чуждой религиозной идеологии. Д. Калетаев поблагодарил патриарха за вклад в развитие межрелигиозного и межкультурного диалога и выразил признательность за поддержку и участие представителей Русской православной церкви в работе проводимых в Астане межрелигиозных форумов, а также его рабочих органов – секретариате и рабочей группе», — добавили в министерстве.

По информации МОР РК, в завершение беседы глава РПЦ подчеркнул, что в России искренне радуются динамичному развитию Казахстана, укреплению его авторитета на международной арене, и выразил полную поддержку политике казахстанских властей, направленной на укрепление межконфессионального и межэтнического мира и согласия.