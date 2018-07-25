Почему покупательная способность казахстанцев остается слабой?

Алматы. 25 июля. КазТАГ – Сергей Зелепухин. Вопреки победным реляциям правительственных чиновников о высоких темпах роста казахстанской экономики, реальные доходы населения, а с ними и уровень жизни казахстанцев неуклонно снижались в последние два года. И только в текущем году этот показатель вышел в небольшой плюс.

То, что реальные доходы населения падали в 2016-2017 годах, указывают данные комитета по статистике министерства национальной экономики РК. Причем падение этого показателя происходило не месяц и не два.

Согласно данным статкома, в 2016 году средние номинальные доходы на душу населения увеличились на 13,7%, до Т76 575 с Т67 321 годом ранее. Однако с учетом инфляции, которая в рассматриваемый период, по официальным данным, составила 14,6%, реальные доходы в Казахстане снизились на 0,7%.

Похожая картина сложилась и по итогам 2017 года. Номинальные доходы увеличились на 6,5%, или на Т4954, до Т81 529, но из-за роста инфляции на 7,4% реальные доходы казахстанцев снизились еще на 0,9%.

Следует отметить, что уменьшение этого показателя в предыдущие два года происходило на фоне роста ВВП: в 2016-м он увеличился на 1%, а в 2017-м – еще на 4%. И только в этом году средние реальные доходы населения вышли в небольшой плюс. По данным статкома, в январе-мае текущего года они увеличились на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Однако далеко еще не факт, что к концу года этот показатель вновь не уйдет в минус, если учитывать наметившееся ослабление тенге в последние два месяца, риски дальнейшего снижения нефтяных цен и эскалацию торговой войны между США, с одной стороны, и Китая и Европейского союза — с другой.

Еще одним существенным фактором, который продолжит оказывать влияние на индекс реальных доходов населения, будет денежно-кредитная политика Национального банка РК (НБРК). Кстати, именно жесткое монетарное регулирование финрегулятором денежного предложения в последние два года стало одной из причин снижения реальных доходов населения.

Да, за счет в том числе жестких монетарных мер Нацбанку удалось значительно снизить инфляционное давление и тем самым не дать упасть реальным доходам еще больше. Но зато какой ценой? Как бы это ни звучало парадоксально, но фактически это происходило в том числе за счет как раз-таки уменьшения реальных доходов, поскольку выкачивание НБРК ликвидности из экономики через банковский сектор создало предпосылки для снижения покупательной способности населения.

Не будем голословными, а приведем официальные цифры. По последним данным Нацбанка, отрицательное сальдо его операций на открытом рынке и по инструментам постоянного доступа только за июнь увеличилось на Т2,3 млрд и к началу июля достигло Т3,2 трлн.

Проще говоря, за первый месяц лета финрегулятор «выкачал» из банковского сектора Т2,3 млрд, увеличив общий показатель «связанных» НБРК денежных средств до Т3,2 трлн. Для сравнения: эта сумма на Т1,141 трлн превышает такой показатель, как объем наличных денег в обращении, который на начало июля достигал Т2,059 трлн.

Так что дальнейшее изменение реальных доходов населения и, следовательно, уровня жизни во многом будет зависеть от того, насколько долгой будет оставаться жесткой денежно-кредитная политика Национального банка. А судя по последним заявлениям руководства НБРК, ждать серьезных послаблений в монетарном регулировании финрегулятора не стоит, по крайней мере в ближайшее время.