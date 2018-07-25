В продаже новорожденного подозревают медработников Алматинской области

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Талдыкорган. 25 июля. КазТАГ – В продаже новорожденного подозревают медработников Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«Полиция Алматинской области выявила факт продажи младенца. В результате специальной операции, проведенной силами сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью и полицейскими Карасайского района, задержана группа лиц, организовавших продажу новорожденного ребенка», — сообщил в среду руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 135 (торговля несовершеннолетними) УК РК.

«В отношении задержанных решается вопрос о применении меры пресечения. В качестве подозреваемых лиц в материалах уголовного дела фигурируют медицинские работники. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — добавил С. Незнаев.

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