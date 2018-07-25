МИД РК проверяет информацию о мошенничестве в США на $4,5 млн с участием казахстанцев

Астана. 25 июля. КазТАГ – Министерство иностранных дел РК проверяет информацию о мошенничестве в США на $4,5 млн с участием казахстанцев, передает корреспондент агентства.

«Сотрудники генерального консульства Казахстана в Нью-Йорке сейчас проверяют эту информацию, выясняем все обстоятельства. Как только будут известны подробности, сообщим. Пока ничего подтвердить не можем», — сообщил в среду официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Южного округа американского штата Нью-Йорк предъявила 25 лицам, включая семерых граждан России, обвинения в мошенничестве на рынке автомобилей и выманивании обманным путем у людей свыше $4,5 млн. Отмечалось, что помимо россиян, в состав группы входят граждане Казахстана, Азербайджана, Грузии, Латвии, США, Турции и Украины. Сообщалось, что деяния, в которых обвиняется группа лиц, совершались с ноября 2016 года по июль 2018 года. Каждому предъявлены обвинения в сговоре с целью электронного мошенничества и сговоре с целью легализации преступно нажитых средств. Эти преступления караются лишением свободы на срок 30 и 20 лет соответственно.