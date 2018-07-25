Астана. 25 июля. КазТАГ — Погода без осадков ожидается в среду на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град, ветер северо-западный, северный 9-14 м/с, +25+27.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +27+29.

В Акмолинской и Павлодарской областях местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, утром местами туман, температура воздуха днем +22+27; днем в Акмолинской области возможен град. В Северо-Казахстанской и Костанайской областях без осадков, местами усиление ветра 15-20 м/с, утром местами туман, +22+27 и +23+28.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях местами кратковременные дожди, грозы, ветер до 15-20 м/с, усиление ветра 15-20 м/с, утром местами туман, +17+22; днем в Карагандинской области возможен град.

В Алматинской области местами небольшие дожди, грозы, ветер 15-20 м/с, +27+32. В Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях осадков не ожидается, местами ветер 15-20 м/с, +27+32, +31+36 и +31+36; в отдельных районах Кызылординской области возможны пыльные бури.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях осадки не ожидаются, +31+36, +33+38, +27+32 и +30+35; в отдельных районах Мангистауской, Атырауской, и Западно-Казахстанской областей ожидается ветер 15-20 м/с.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на отдельных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются подъемы уровней воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории существенных изменений не ожидается.