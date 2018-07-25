Власти Турции отказались поддерживать санкции США против Ирана

Алматы. 25 июля. КазТАГ – Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не присоединится к санкциям США против Ирана, пишут «Известия».

«Из Америки прибыла делегация. Мы сказали, что принимать участие в этих санкциях не будем. Мы покупаем нефть. И покупаем ее на удобных условиях», — сказал министр.

Ранее США пригрозили ввести санкции против любой страны, которая продолжит закупать нефть у Ирана вопреки позиции Вашингтона. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, поставленную цель планируется достичь благодаря возобновлению санкций против банковского и энергетического секторов страны.

В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выходит из «ядерной сделки» с Ираном и возобновляет действие приостановленных ранее санкций в отношении этой страны. По его словам, соглашение, известное как совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), «не принесет мир». Д.Трамп пояснил, что, по данным США, Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие и заниматься обогащением урана, несмотря на договоренности.

Решение вызвало широкий общественный резонанс во всем мире. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил: «Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война».

Глава британского МИДа Борис Джонсон назвал ошибкой желание США выйти из ядерной сделки с Ираном.

«Из всех имеющихся у нас возможностей гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, этот договор имеет меньше всего недостатков», — написал он в статье для газеты The New York Times.

Китай также не раз заявлял о необходимости сохранения соглашения, достигнутого с Ираном.

«Китай будет и в дальнейшем занимать объективную справедливую позицию, поддерживая с ними тесные связи ради сохранения целостного всеобъемлющего соглашения по ядерной проблеме Ирана», — сказал представитель китайского МИДа.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва также не видит альтернативы существующей сделке по иранской ядерной программе.

При этом президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что США пожалеют, если выйдут из СВПД по иранской атомной программе. Он добавил, что Исламская республика готова к любому решению Вашингтона.

Кроме того, как сообщает агентство IRNA, представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что страна примет ответные меры, если США попытаются блокировать экспорт нефти из страны.

«Если США захотят предпринять серьезные действия в этом направлении, то столкнутся с решительным противодействием Ирана», — приводит агентство слова Б.Касеми.

Ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а госсекретарь Майк Помпео сообщил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.