Алматы. 25 июля. КазТАГ – Шымкентский областной суд преобразован в городской, сообщает пресс-служба суда.

«Согласно распоряжению президента, создано ГУ «Администрация судов г.Шымкент». Сейчас учреждением руководит исполняющий обязанности, так как в образованных недавно судах еще не назначены председатели», — сообщила судья городского суда Шымкента Тамара Смаилова в среду.

Таким образом, специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних, по уголовным делам и экономический суд, ранее имевшие статус областных, приобретут статус судов города республиканского подчинения. Между тем в суд мегаполиса были назначены 12 вершителей правосудия. Все они ранее работали в областном суде.

Напомним, 19 июня 2018 года за Шымкентом указом президента закреплен статус города республиканского значения. Город стал 17-м регионом Казахстана.