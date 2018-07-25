Задержан аким Ордабасинского района в Туркестанской области

Астана. 25 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. Задержан аким Ордабасинского района Туркестанской области, сообщил заместитель следственного департамента Национального бюро РК по противодействию коррупции Асхат Жумагали.

«Такой факт есть, по подозрению этот чиновник (аким Ордабасинского района – КазТАГ) задержан. Иные сведения мы сейчас разглашать не можем», — сказал А. Жумагали в среду.

При этом он отметил, что все данные досудебного расследования «могут дать только с разрешения прокурора, и в интересах следствия сейчас они не разглашаются».

«У нас будут официальные брифинги, мы обязательно об этом заявим», — пообещал представитель нацбюро.

Отметим, что на сайте акимата Ордабасинского района в качестве акима района указан Рашид Кайыпжанов, назначенный на этот пост в 2017 году.