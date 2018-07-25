Т278 млн намерены заплатить ОЭСР за стимулирование диверсификации и связи между иностранными инвесторами и МСБ в РК

Астана. 25 июля. КазТАГ – Т278 млн намерены заплатить Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за стимулирование диверсификации и связи между иностранными инвесторами и малым и средним бизнесом (МСБ) в Казахстане, сообщается в проекте постановления правительства РК.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития о реализации проекта «Стимулирование диверсификации и налаживание связей между прямыми иностранными инвестициями и малым и средним бизнесом», — говорится в представленном в среду документе.

Согласно проекту соглашения, реализация проекта рассчитана на 2 года.

«Правительство РК обязуется предоставить ОЭСР взнос в размере 690 тыс. евро (Т278,76 млн – КазТАГ) в счет расходов на осуществление проекта. Взнос будет выплачиваться в соответствии со следующим планом: первый взнос в размере 345 тыс. евро после подписания настоящего соглашения и получения соответствующего счета-фактуры от ОЭСР; второй взнос в размере 345 тыс. евро после получения финансового отчета о первом году проекта и получения соответствующей счет-фактуры от ОЭСР», — сказано в документе.

Как уточнили разработчики проекта постановления, соглашение планируют подписать в рамках дорожной карты по реализации рекомендаций ОЭСР.

«Проект направлен на разработку конкретных планов действий по реформированию политик, препятствующих конкурентоспособности и диверсификации прямых иностранных инвестиций и МСБ, используя экспериментальную экономическую деятельность (например, передовое производство или агропереработку), чтобы сосредоточить внимание и помочь в укреплении способности местных участников поддерживать развитие этих видов экономической деятельности», — пояснил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 8 августа.

1 евро = Т404.