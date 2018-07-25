На опасных участках дорог в Атырау установят 17 фоторадарных комплексов

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Атырау. 25 июля. КазТАГ – На опасных участках дорог в Атырау установят 17 фоторадарных комплексов, передает корреспондент агентства.

«В Атырау планируют поменять месторасположение фоторадарных комплексов фиксирующих скорость автомобилей. Такая мера будет применена по результатам проведенных анализов на аварийно-опасных участках города. Автоматические фоторадары будут дислоцироваться в тех местах, где больше всего зарегистрировано превышение скорости. Всего таких точек в городе будет 17», — сообщила в среду начальник отдела управления административной полиции ДВД Атырауской области Досая Жупкалиева.

Сейчас в Атырау функционируют 11 фоторадарных комплексов. По словам полицейских, за последние 3 месяца с их помощью выявлено 11 555 нарушений.

«Установка еще 6 фоторадарных комплексов осуществляется силами технической службы ДВД области. Фиксаторы скорости будут расположены по улицам Досмухамедова (бывшая Московская), Владимирского, Молдагуловой а также в мкр. «Ардагер» и остальные 2 в п. Геолог», — добавила Д. Жупкалиева.

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