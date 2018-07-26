Алматы. 26 июля. КазТАГ — Динара Жаркеева. 18-километровое пешеходное кольцо планируют создать в Алматы, сообщил заместитель руководителя городского управления архитектуры и градостроительства Алмасхан Ахмеджанов.

«В проекте у нас был план создать кольцо Толе би-Достык-Абая-река Есентай. Мы его назвали Малым пешеходным кольцом. Протяженность кольца примерно 18 км. Планируем сделать исторический центр ядром, где будет хорошо работать пешеходная инфраструктура. Заезжать к пешеходной зоне можно будет со всех сторон»,- сказал А.Ахмеджанов на пресс-конференции в четверг.

Также он отметил, что ремонт пешей зоны по ул.Толе бы планируется провести в 2019 году.

«По ул.Толе би меняют инженерные коммуникации для выноса сетей под линиями ЛРТ. По этой улице будет проходить ЛРТ, поэтому все работы регулируются под это строительство. На следующий год мы планируем работать по пешеходному пространству совместно с инженерными коммуникациями», — добавил А.Ахмеджанов.