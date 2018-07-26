Премьер Казахстана проинспектировал Карачаганакский проект

Аксай. 26 июля. КазТАГ — Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область в четверг посетил Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение и ознакомился с производственной деятельностью компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (КПО), сообщили КазТАГ в КПО.

Главу правительства РК в поездке сопровождал аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. Во время визита высокопоставленные гости ознакомились с ходом реализации Карачаганакского проекта и обсудили с руководством КПО вопросы, связанные с участием компании в развитии социально-экономической сферы региона.

«Тесное сотрудничество КПО с Акиматом Западно-Казахстанской области и полномочным органом Республики Казахстан обеспечивает соответствие производственных планов компании государственным задачам долгосрочного устойчивого развития. КПО стабильно демонстрирует хорошие показатели добычи, уделяя при этом особое внимание вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Поддержка местных товаропроизводителей также является одним из наших основных приоритетов», — отметил в ходе своей презентации генеральный директор КПО Эдвин Блом.

По его словам, к настоящему моменту акционерами консорциума инвестировано свыше $23 млрд в освоение Карачаганакского месторождения. При этом сумма прямых выплат в бюджет РК превысила $16 млрд.

«В ходе разработки месторождения используются самые передовые технологии, что позволяет сочетать умелое недропользование с получением максимальной экономической отдачи для Республики Казахстан и партнеров по проекту», — сказал Э.Блом.

«В этом году мы планируем ряд новых проектов с целью продления текущего уровня добычи. В стадии завершения этапа выбора концепции находится и проект расширения Карачаганакского месторождения. Мы намерены выполнить все эти непростые задачи с соблюдением самых жестких требований техники безопасности, в намеченные сроки и в рамках утвержденного бюджета. При этом местные товары и услуги будут задействованы в максимально возможных объемах», — добавил он.

Как подчеркнул Э. Блом, за два прошедших десятилетия у КПО сложились прочные партнерские отношения со многими казахстанскими предприятиями.

«Широкое привлечение казахстанских товаров и услуг является приоритетным с точки зрения эффективности работы КПО. Это положительно сказывается на развитии региональной и республиканской экономики», — отметил он.

Как известно, КПО – одно из первых предприятий в Казахстане, успешно внедрившее программу развития казахстанского содержания, которая позволила задействовать в освоении Карачаганака более 4,4 тыс. казахстанских предприятий, в целом получивших заказов от КПО на сумму более $6,7 млрд.

Как было также отмечено на встрече, за прошедшие два десятилетия на средства КПО в Западно-Казахстанской области было построено большое количество новых школ, больниц, спортивных и культурных объектов; отремонтированы множество километров улиц и автодорог. Общий объем инвестиций в развитие социальной инфраструктуры региона превысил $350 млн.

В ходе последующей экскурсии высокие гости также ознакомились с работой месторождения и посетили производственные объекты компании. Премьер-министр дал высокую оценку работе КПО и пожелал всем сотрудникам компании дальнейших успехов в освоении Карачаганакского месторождения.