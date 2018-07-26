О строительстве частных коттеджей и хищениях в Иле-Алатауском национальном парке заявляет его бывший сотрудник

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Алматы. 26 июля. КазТАГ — О строительстве частных коттеджей и хищениях в Иле-Алатауском национальном парке заявляет его бывший сотрудник Капар Турспеков, пишет газета «Время».

«Руководство национального парка обросло связями среди влиятельных в стране людей. Я своими глазами видел, как на кордонах лесников вырастают коттеджи, в которых проживают те самые агашки и татешки», — утверждает К. Турспеков.

По его словам, чтобы вывести земли нацпарка, необходимо мотивированное постановление правительства, но в случаях с Иле-Алатауским нацпарком земли передавали в частные руки решением акима сельского округа и распоряжением гендиректора парка.

«По документам строения значатся как базы отдыха для туристов. Фактически же эти дома окружены трехметровыми заборами, своя охрана с собаками, а лесник — главное лицо на кордоне — топит для их гостей сауну и организовывает охоту — по сути, браконьерство», — утверждает К.Турспеков.

Лесник говорит, что нарушения начались, когда гендиректором нацпарка стал бывший таможенник «Хоргоса» Марлен Аинабеков.

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Так, лесной пожар на горе Мохнатка летом 2012 года позволил увести из бюджета Т100 млн.

«Руководители заявили: огненная стихия унесла более тысячи кубометров леса. Я вам ответственно заявляю: при таком количестве сгоревших деревьев там должна быть гора пепла и куча обугленных пней! А уже после ликвидации стихийного бедствия нацпарку из бюджета выделили 100 млн тенге на химическую обработку. Я лесник и точно знаю, что лучшая химобработка — это пламя. Мое мнение: деньги банально «распилили», — утверждает К.Турспеков.

Более того, в 2016 году, по его мнению, около 1 тыс. куб.м леса спилили и вывезли на строительные рынки Алматы, цена вопроса, по самым скромным подсчетам, — Т15 млн.

Далее, в 2017 году, было выявлено хищение на Т1 млрд, но дело спустили на тормозах, уволив главного бухгалтера, а гендиректор М. Айнабеков ушел на повышение — стал и.о. председателя комитета лесного, охотничьего и рыбного хозяйства минсельхоза.

Не все чисто, по словам К. Турспекова, и со сбором денег с посетителей нацпарка.

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«В выходные или на праздники один шлагбаум приносит до Т2 млн. И я очень сомневаюсь, что все деньги сдают в бухгалтерию», — утверждает он.

Обо всех нарушениях К. Турспеков сообщал в минсельхоз еще в бытность министром Асылжана Мамытбекова, в агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК), генеральную прокуратуру и даже комитет нацбезопасности. В итоге получил ответ от службы экономических расследований департамента АДГСПК по Алматинской области: уголовное дело прекращено, мол, по их линии нет состава преступления, а хищения и злоупотребления должностными лицами — это тема борцов с коррупцией, отмечается в статье.

«К. Турспеков намерен написать еще несколько жалоб в антикоррупционное ведомство, ГП и КНБ с просьбой наконец-то навести порядок на особо охраняемой государством территории силами сотрудников центрального аппарата. А еще лучше — создать межведомственную следственную бригаду. (…) Без привлечения этой тяжелой артиллерии невозможно разрушить стену беззакония, за которой владельцы шикарных особняков, построенных на особо охраняемой государством территории, и их чиновные покровители чувствуют себя абсолютно безнаказанно», — пишет «Время».

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