Алматы. 26 июля. КазТАГ — О строительстве частных коттеджей и хищениях в Иле-Алатауском национальном парке заявляет его бывший сотрудник Капар Турспеков, пишет газета «Время».

«Руководство национального парка обросло связями среди влиятельных в стране людей. Я своими глазами видел, как на кордонах лесников вырастают коттеджи, в которых проживают те самые агашки и татешки», — утверждает К. Турспеков.

По его словам, чтобы вывести земли нацпарка, необходимо мотивированное постановление правительства, но в случаях с Иле-Алатауским нацпарком земли передавали в частные руки решением акима сельского округа и распоряжением гендиректора парка.

«По документам строения значатся как базы отдыха для туристов. Фактически же эти дома окружены трехметровыми заборами, своя охрана с собаками, а лесник — главное лицо на кордоне — топит для их гостей сауну и организовывает охоту — по сути, браконьерство», — утверждает К.Турспеков.

Лесник говорит, что нарушения начались, когда гендиректором нацпарка стал бывший таможенник «Хоргоса» Марлен Аинабеков.

Так, лесной пожар на горе Мохнатка летом 2012 года позволил увести из бюджета Т100 млн.

«Руководители заявили: огненная стихия унесла более тысячи кубометров леса. Я вам ответственно заявляю: при таком количестве сгоревших деревьев там должна быть гора пепла и куча обугленных пней! А уже после ликвидации стихийного бедствия нацпарку из бюджета выделили 100 млн тенге на химическую обработку. Я лесник и точно знаю, что лучшая химобработка — это пламя. Мое мнение: деньги банально «распилили», — утверждает К.Турспеков.

Более того, в 2016 году, по его мнению, около 1 тыс. куб.м леса спилили и вывезли на строительные рынки Алматы, цена вопроса, по самым скромным подсчетам, — Т15 млн.

Далее, в 2017 году, было выявлено хищение на Т1 млрд, но дело спустили на тормозах, уволив главного бухгалтера, а гендиректор М. Айнабеков ушел на повышение — стал и.о. председателя комитета лесного, охотничьего и рыбного хозяйства минсельхоза.

Не все чисто, по словам К. Турспекова, и со сбором денег с посетителей нацпарка.

«В выходные или на праздники один шлагбаум приносит до Т2 млн. И я очень сомневаюсь, что все деньги сдают в бухгалтерию», — утверждает он.

Обо всех нарушениях К. Турспеков сообщал в минсельхоз еще в бытность министром Асылжана Мамытбекова, в агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК), генеральную прокуратуру и даже комитет нацбезопасности. В итоге получил ответ от службы экономических расследований департамента АДГСПК по Алматинской области: уголовное дело прекращено, мол, по их линии нет состава преступления, а хищения и злоупотребления должностными лицами — это тема борцов с коррупцией, отмечается в статье.

«К. Турспеков намерен написать еще несколько жалоб в антикоррупционное ведомство, ГП и КНБ с просьбой наконец-то навести порядок на особо охраняемой государством территории силами сотрудников центрального аппарата. А еще лучше — создать межведомственную следственную бригаду. (…) Без привлечения этой тяжелой артиллерии невозможно разрушить стену беззакония, за которой владельцы шикарных особняков, построенных на особо охраняемой государством территории, и их чиновные покровители чувствуют себя абсолютно безнаказанно», — пишет «Время».