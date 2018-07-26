Акции Facebook упали более чем на 20% после озвучивания выручки

Алматы. 26 июля. КазТАГ — Корпоративная отчетность Facebook, опубликованная в среду, разочаровала аналитиков, из-за чего стоимость акций компании, владеющей одноименной социальной сетью, упала более чем на 20%, пишет ТАСС.

«Выручка Facebook за второй квартал 2018 года (завершился 30 июня) выросла почти на 42% по сравнению с прошлогодними показателями и достигла $13,23 млрд. Однако эти результаты не оправдали ожиданий аналитиков, прогнозировавших выручку в размере $13,36 млрд. После закрытия торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в среду стоимость акций компании упала более чем на 20% на фоне неудовлетворительной отчетности», — сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что чистая прибыль Facebook при этом увеличилась до $5,11 млрд ($1,74 за акцию). По итогам второго квартала 2017 года прибыль компании составляла $3,89 млн ($1,32 за акцию). Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали, что этот показатель составит $1,72 за акцию.

Выручка от размещения рекламы в соцсети во втором квартале увеличилась на 42% до более $13 млрд, однако издержки, направленные на усиление безопасности личной информации пользователей после скандалов с утечками данных, поднялись на 50% по сравнению с 2017 годом, составив $7,37 млрд.

Кроме того, аналитиков также разочаровали данные Facebook по поводу роста числа пользователей соцсети. Эксперты Reuters считали, что их число составит около 2,25 млрд, однако, согласно опубликованным данным, по итогам квартала в соцсети насчитывалось лишь 2,23 млрд активных пользователей.

Как отмечает агентство Bloomberg, из-за этого состояние основателя и главы соцсети Марка Цукерберга упало почти на $17 млрд, до примерно $70 млрд. Если такая ситуация сохранится по итогам торгов в четверг и акции не наберут стоимость, то Цукерберг может опуститься в составляемом агентством рейтинге самых богатых людей мира с нынешней третьей до как минимум шестой позиции.