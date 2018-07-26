Суд в США отказался прекратить уголовное преследование экс-акима Алматы Храпунова

Алматы. 26 июля. КазТАГ – В США суд отклонил просьбу бывшего акима Алматы Виктора Храпунова о прекращении судебного процесса по обвинению его в хищении $300 млн из городского бюджета и отмывании денег путем инвестиций, в том числе в проекты недвижимости в Манхэттене, пишет Bloomberg.

«Город Алматы и казахстанский банк АО «БТА Банк» подали в суд на В. Храпунова в федеральном суде в Нью-Йорке в 2015 году. Бывший председатель «БТА» Мухтар Аблязов также обвиняется в соучастии в хищениях. В среду окружной судья США Элисон Натан отклонил требование Храпунова прекратить судебное преследование на основании того, что ни город, ни банк не имеют права устанавливать личную юрисдикцию над ним в США», — говорится в публикации.

Как сообщается. Э.Натан также отклонил просьбу Алматы и «БТА» о возобновлении уголовного преследования В.Храпунова и М.Аблязова по обвинению в рэкете. Суд по этому обвинению был прекращен в 2016 году.

Как сообщалось ранее, сегодня в специализированном межрайонном уголовном суде Алматы началось предварительное слушание по делу экс-акима города В.Храпунова и его супруги Лейлы Храпуновой.

Так, кроме четы Храпуновых, подсудимыми по делу проходят Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Яков Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айяр Ильясов, Айнакуль Садыкбаева, Абдул-Газиз Мукашев, Абылайхан Карымсаков, Габиден Кайымсултанов.

Некоторые подсудимые в разное время работали в структуре акимата Алматы.

Их обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой.