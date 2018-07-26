Китайский город Чэнду планирует ввести 144-часовое безвизовое пребывание для транзитных пассажиров

Алматы. 26 июля. КазТАГ — Город Чэнду на юго-западе Китая готовится предложить 144-часовой безвизовое пребывание для транзитных пассажиров ряда стран, сообщает Silkroadnews.

«Муниципальное правительство уже подало соответствующий запрос в государственный совет Китая для утверждения», — отмечает в четверг China Plus.

Муниципальные чиновники в Чэнду добавляют, что они также планируют расширить список стран, гражданам которых разрешен 72-часовой безвизовый транзит. В настоящее время существует 51 страна, граждане которых пользуются преимуществами в Чэнду, если у них есть билет в страну назначения и виза этой страны.

Целью этого плана является развитие Чэнду как международного туристического направления.