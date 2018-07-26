В Казахстане дали указание об обеспечении взыскания в Фонд компенсации потерпевшим

Астана. 26 июля. КазТАГ — Генеральный прокурор РК дал указание об обеспечении взыскания в Фонд компенсации потерпевшим, сообщается на сайте надзорного органа.

«С 1 июля 2018 года введены в действие нормы январского Закона «О Фонде компенсации потерпевшим» в части взыскания принудительных платежей с виновных в совершении уголовных правонарушений лиц. Впервые в Казахстане создан институт, который нацелен на быстрое оказание необходимой материальной помощи потерпевшим», — поясняется в сообщении в четверг.

Уточняется, что компенсация из фонда будет осуществляться в виде единовременной финансовой выплаты. При этом, пострадавший не лишается возможности дальнейшего взыскания полного ущерба с виновного лица.

Исходя из мирового опыта и Европейской конвенции о возмещении ущерба, компенсация предусмотрена жертвам насильственных преступлений.

Выплаты будут осуществляться: несовершеннолетним жертвам сексуального насилия; жертвам торговли людьми или пыток; лицам, которым в результате преступления нанесен тяжкий вред здоровью или зараженным вирусом СПИДа; законным представителям в случае смерти потерпевшего.

Всего перечнем предусмотрено 124 состава преступления по 46 статьям Уголовного кодекса.

«Компенсация нацелена на поддержку лиц, которые материально пострадали от преступления, но не имеют возможности получить возмещение вреда по нераскрытым преступлениям или, когда виновник скрывается от правосудия», — говорится в сообщении.

Законом предусмотрен двухлетний период накопления средств в фонде, который поможет аккумулировать средства для дальнейших выплат, начало которых предусмотрено с 1 июля 2020 года.

Основным источником поступления является принудительный платеж, взыскиваемый судом со всех без исключения виновных лиц, в отношении которых состоялся обвинительный приговор суда. Поэтому, по всем совершенным уже с 1 июля текущего года преступлениям, начнется взыскание в фонд.

Сумма принудительного взыскания составляет от 5 до 30 МРП в зависимости от тяжести преступления.

Другими источниками наполнения фонда будут являться взыскания, наложенные судом за процессуальные нарушения, а также суммы, удерживаемые с осужденных, исполняющих наказание в виде исправительных работ.

Предполагается, что ежегодная сумма поступлений в фонд будет составлять более Т1 млрд.

В этих целях генеральным прокурором 26 июля всем органам уголовного преследования направлено специальное указание о неукоснительном соблюдении требований закона в части взыскания средств в фонд.

«Всем территориальным прокурорам поручено обеспечить законность при решении судами вопросов о принятии к осужденным лицам предусмотренных мер взыскания. Генеральная прокуратура намерена держать вопрос формирования и использования средств фонда на постоянном контроле», — подчеркивается в сообщении.

1 МРП = Т2405.