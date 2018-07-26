На Иссык-Куле сгорела 1 тыс. кв.м пансионата: пострадали три человека

Алматы. 26 июля. КазТАГ – В селе Кожояр Иссык-Кульского района произошел крупный пожар в пансионате, сообщает КирТАГ.

«В одном из коттеджей пансионата «Лагуна сити», расположенного в селе Кожояр Иссык-Кульского района, накануне вечером вспыхнул пожар. Как сообщает МЧС, информация о возгорании поступила в 18.24. На месте работали три пожарных расчета. Прибывшим на место сотрудникам противопожарной службы удалось локализовать очаг возгорания в 20.06. Площадь пожара составила 1 тыс. кв.м», — информирует пресс-служба МЧС КР.

В результате пожара пострадали трое мужчин – они получили ожоги второй степени. Пострадавшие доставлены в больницу села Ананьево. Их состояние врачи оценивают, как удовлетворительное.

По информации МЧС, огонь был полностью потушен в 01.15, 26 июля.

Представители местной власти сообщают, что пожар возник сначала в одном из коттеджей и позже распространился на соседние.

Причина пожара и ущерб от случившегося выясняются.