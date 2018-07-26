Алматы. 26 июля. КазТАГ – Среди пострадавших сгоревшего пансионата на Иссык-Куле казахстанцев не было, сообщает КирТАГ.

«Все пострадавшие в результате пожара в пансионате являются жителями села Кожояр Иссык-Кульского района. Граждан Казахстана среди них не было», — говорится в сообщении в четверг.

Напомним, в одном из коттеджей пансионата «Лагуна сити», расположенного в селе Кожояр Иссык-Кульского района, накануне вечером вспыхнул пожар. По данным пресс-службы МЧС КР, площадь пожара составила 1 тыс. кв.м.

В результате пожара пострадали трое мужчин – они получили ожоги второй степени. Пострадавшие доставлены в больницу села Ананьево. Их состояние врачи оценивают, как удовлетворительное.

По информации МЧС, огонь был полностью потушен в 01.15, 26 июля.

Представители местной власти сообщают, что пожар возник сначала в одном из коттеджей и позже распространился на соседние. Причина пожара и ущерб от случившегося выясняются.