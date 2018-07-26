Самолет с министром и вице-министром на борту пропал в Парагвае

Новости 94 0

Алматы. 26 июля. КазТАГ – Самолет с министром сельского хозяйства и животноводства Луисом Гнетингом и вице-министром Висенте Рамиресом на борту пропал в Парагвае, сообщает «Коммерсант».

«Самолет, на борту которого находились министр сельского хозяйства и животноводства Парагвая Л. Гнейтинг и его заместитель В. Рамирес, перестал выходить на связь и не прибыл в пункт назначения. Ведутся поиски. Легкий двухмоторный самолет Baron BE58 вылетел из города Айолас и должен был приземлиться в аэропорту столицы Парагвая Асунсьона. На его борту были два пассажира и два пилота», — говорится в сообщении в четверг.

По словам администратора международного аэропорта в г. Луке Рубена Агилара, на пропавшем самолете есть передатчик, который посылает сигнал в случае аварии. Однако такой сигнал авиаслужбы не получали.

Похожие материалы:

  1. Бейсенгалиев назначен вице-министром сельского хозяйства РК
  2. Вице-министром общественного развития РК назначен Арын
  3. Россия разрабатывает новый самолет-«глушитель» спутников
  4. Директором нового природного резервата «Иле-Балхаш» назначен Джубаниязов
  5. Вице-мэр Бишкека Макенов заключен в СИЗО ГКНБ до конца следствия

Новости партнеров

Загрузка...